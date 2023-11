Womit die Blauen punkten

Die FPÖ steht seit einem Jahr stabil auf Platz eins der Umfragen. Warum das so ist und warum sich die Partei derzeit nur selbst im Weg stehen kann - wie ein Blick ins Burgenland zeigt.

Das wurde selbst von der in der Wortwahl ebenso radikalen Bundespartei nicht goutiert: Am Wochenende setzte es eine Rüge für den burgenländischen FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz, der in der Vorwoche in einer Rede vor dem Landtag in Eisenstadt die migrantisch klingenden ...