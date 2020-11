Kleine Typologie der Ichsucht. In der Pandemie mangelt es eklatant an Gemeinschaftssinn. Nun wird er erzwungen statt gehegt.

Das kann man sich nicht vorstellen, dass ein Parfum "Lügner" oder "Neidhammel" heißt, oder? Ein Parfum mit dem Namen "Egoiste" gibt es sehr wohl. Offenbar ist Ichsucht heute nicht nur salonfähig, sondern sogar verkaufsfördernd.

Gesundheitsfördernd ist sie nicht, wie man schon am Urvater aller Egoisten, dem Jüngling Narziss in der griechischen Mythologie, sah. Wunderschön, wie er war, verliebte er sich in sein Spiegelbild im Wasser, sank versonnen hin und verzehrte sich derart nach sich selbst, dass er schließlich ...