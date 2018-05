Wunderland ist abgebrannt

Sie heißen Marienkäfer oder Wunderland. Islamische Kindergärten in Wien kommen nicht aus der Diskussion. Die Gemeinde schaut bei Förderung und Genehmigungen genauer hin - auch das hat Folgen.

Im Wiener Gemeinderat wurde am Mittwoch heftig über die vor einem Monat bekannt gewordenen verstörenden Facebook-Fotos von Kindern, die in Tarnuniformen türkische Schlachtszenen nachstellen, gestritten - und um Subventionen für im Hintergrund stehende Vereine. Die Bilder stammen zum Glück nicht aus einem islamischen Kindergarten, sondern "nur" aus einer Moschee des türkischen Moscheedachverbands ATIB in Wien. Die Aufregung um Parallelgesellschaften, bedenkliche Vorgänge in islamischen Kindergärten, Förderbetrug und Indoktrinierung von Kindergartenkindern auf Steuerzahlerkosten reißt in Wien trotzdem nicht ab - seit Jahren nicht.