Youtube löscht FPÖ-Video wegen Corona-Falschinformation

YouTube hat ein Video mit einer Rede von FP-Klubchef Herbert Kickl wegen der Verbreitung medizinischer Falschinformationen gelöscht. Das hat die FPÖ am Donnerstag mitgeteilt und Kritik an YouTube-Eigentümer Google geübt. Kickl hatte in der Rede Misstrauen gegen Corona-Impfungen geschürt und sie als "Feldversuch der Pharmaindustrie" dargestellt. YouTube verweist auf Richtlinien gegen Missinformation. Die zuerst ebenfalls ausgesprochene Sperre des FPÖ-Kanals wurde widerrufen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kickl bei Rede im Nationalrat