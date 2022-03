Zadić und die Fehler im System der Justiz

Baustellenreport Justizministerium: Von den Windmühlenkämpfen der WKStA, umstrittenen Postenbesetzungen bis zum "System Pilnacek".

Justizministerin Alma Zadić leitet ein Ressort, in dem es gerade im letzten Jahr an vielen Ecken und Enden brannte - gezündelt wurde dabei von außen und von innen. Am Mittwoch macht die grüne Ministerin den Auftakt als Auskunftsperson im dieswöchigen Justizschwerpunkt des ÖVP-Untersuchungsausschusses. Auch dort werden die mehr oder weniger gelöschten Brandherde und jedenfalls vielen Baustellen im Zuständigkeitsbereich von Alma Zadić thematisiert werden.

WKStA

Das Vorjahr war angesichts der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen ...