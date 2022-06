Zadic drängt auf "Levelling up" bei LGBT-Rechten

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) setzt sich "mit aller Kraft" für Levelling up - also einen umfassenden Diskriminierungsschutz - und "echte Gleichstellung" von Menschen mit anderer sexueller Orientierung ein. Bei den nächsten Budgetverhandlungen will sie eine finanzielle Entschädigung für jene Menschen erreichen, die wegen des Totalverbotes von Homosexualität (bis 1971) bzw. nach dem Homosexuellen-Paragrafen 209 (bis 2002) verurteilt wurden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Justizministerin Zadic will echte Gleichstellung