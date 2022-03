Zadic gegen öffentliche Aufträge an russische Firmen

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will, dass keine öffentlichen Aufträge mehr an russische Firmen gehen. Rechtlich sei es möglich, russische Firmen von öffentlichen Vergabeverfahren auszuschließen, erklärte sie in der Tageszeitung "Österreich": "Ich appelliere nun an alle Auftraggeber und Auftraggeberinnen, davon Gebrauch zu machen. Es kann nicht in unserem Interesse sein, Putins Oligarchen weiter von österreichischen Steuergeldern profitieren zu lassen."

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Zadic gegen Vergaben an Russland