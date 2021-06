Zadic verringert Berichtspflichten für Staatsanwaltschaften

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) verringert mit einem Erlass die Berichtspflichten der Staatsanwaltschaften. Dadurch soll der Verwaltungsaufwand reduziert und die Anklagebehörden entlastet werden, hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag. In Kraft tritt er mit 1. August. Über den Sommer werde zudem das Staatsanwaltschaftsgesetz überarbeitet.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Zadic spielt die Staatsanwaltschaft von Berichtspflichten frei.