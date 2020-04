Zadic verteidigt "Mascherlposten" in der Justiz

Als die ÖVP kürzlich rote Netzwerke in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) witterte, wurden im Gegenzug auch gut bezahlte "Mascherlposten" in der Justiz zum Thema, von denen - just über die WKStA - etwa Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) profitiert hat. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat temporäre Dienstzuteilungen ins Ministerium nun verteidigt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Justizministerin ist weiterhin für temporäre Dienstzuteilungen