Zähes Ringen um Schulöffnung: Bleiben Schulen weiter zu?

Der Schul-Lockdown könnte verlängert werden. Möglich ist aber auch eine regionale Öffnung ab 18. Jänner - je nach Infektionssituation in den Bundesländern.

Die Covid-19-Infektionszahlen sinken. Aber nicht so stark wie erhofft. Zugleich bereitet jene Virusmutation aus Großbritannien, die viel ansteckender sein soll und die auch schon in Österreich festgestellt wurde, Sorge. Die Frage ist daher, ob Schulen am kommenden Montag wie geplant öffnen können - oder in die nächste Lockdown-Verlängerung geschickt werden. Während der Boulevard am Dienstag bereits berichtete, dass die Schulen nicht am 18. Jänner öffnen würden und der Präsenzunterricht bis nach Ende der Semesterferien ausgesetzt werde, heißt es im Bildungsministerium ...