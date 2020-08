Zahl der Asylwerber steigt langsam wieder

Die Zahl der Asylansuchen ist im ersten Halbjahr 2020 gesunken, was vor allem der Coronakrise geschuldet ist. Auffällig ist heuer eine Wellenbewegung. Anfang des Jahres stiegen die Anträge stark an, dann gab es beim Aufflammen der Pandemie einen noch deutlicheren Rückgang und im Juni kam es erstmals seit Coronabeginn wieder zu einem Plus bei den Ansuchen.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Daniel Karm 5.424 Anträge zwischen Anfang Jänner und Ende Juni