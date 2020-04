Zahl der Schüler in Betreuung steigt stetig

Noch immer werden nur wenige Kinder und Jugendliche in die Schulen gebracht. Am Dienstag waren 2,7 Prozent der Schüler unter 14 (rund 18.500 Schüler) in Betreuung, pro Gruppe gibt es maximal drei Schüler. Die Schülerzahl steigt laut Daten des Bildungsministeriums jedoch stetig. Im Vergleich zum Montag gab es ein Plus von zehn Prozent, im Vergleich zu vorigem Freitag sogar von 63 Prozent.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Bodo Schac Seit 16. März findet an den Schulen kein Unterricht mehr statt