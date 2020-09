Zahl der Spitalspatienten steigt

Immer mehr Covid-19-Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden. Die Spitäler haben aber noch ausreichend Reserven, um auch einen weiteren Anstieg zu verkraften.

Die steigende Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen macht sich nun auch in den Spitälern bemerkbar. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten, die in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, auf 321 angestiegen, 54 davon liegen auf der Intensivstation. Zum Vergleich: Am 31. März wurde der bisherige Höchstwert in den Spitälern erreicht, mit 1110 Betroffenen. Der bisherige Höchststand bei den Intensivpatienten war am 8. April mit 267 Personen erreicht.

Der Geschäftsführer der ...