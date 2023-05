Zehn Jahre Neos: Wieso kommen die Pinken nicht vom Fleck?

Nach der Salzburger Wahlschlappe regieren die Neos nur noch in Wien mit - doch auch dort läuft es nicht gut.

"Ich glaube, das wird geil", sagte Neos-Mitbegründer Matthias Strolz beim pinken Gründungskonvent im Jahr 2012 - ein Jahr später gelang der Einzug ins Parlament. Die Neos traten 2013 mit den Resten des Liberalen Forums bei der Nationalratswahl an. Seither haben sie sich auf Bundesebene etabliert, konnten in diversen U-Ausschüssen ihr Profil schärfen, und doch waren die Zugewinne marginal. Aktuell liegen die Neos in Umfragen knapp unter zehn Prozent. Apropos Umfragen: 38 Prozent der Wähler sind laut dem Meinungsforschungsinstitut OGM für ...