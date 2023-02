Zehn Volksbegehren beschäftigen den Nationalrat

An prominenter Stelle, gleich zum Auftakt der Sitzung, hat sich der Nationalrat am Mittwoch mit zehn Volksbegehren beschäftigt. Rund 70 Redner traten an, um sich mit den von den Bürgern ins Haus gebrachten Anliegen - von Antikorruption bis Wohnen - auseinanderzusetzen. In der zweiten Hälfte der Sitzung stehen dann auch Gesetzesbeschlüsse an, u.a. die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern oder die Erhöhung des Pflegebonus.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Erste reguläre Plenarwoche im neu eröffneten Parlament geht zu Ende