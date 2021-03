Es war ein schlechtes Timing, das Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU für ihre Schutzmasken-Deals gewählt hatten: Ausgerechnet in einem Corona-Superwahljahr beim Geschäft mit der Gesundheit mitzukassieren - da kann die Rache der Wähler nicht ausbleiben. Die erste Schlappe kassierten die Konservativen am Wochenende in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - der Heimat des großen CDU-Kanzlers Helmut Kohl, der bekanntlich auch einschlägige Erfahrung mit illegalen Parteispenden und schwarzen Konten hatte.

Dabei hätten sich die Herren von der Christlich Demokratischen Union und ...