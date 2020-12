Bei Elisabeth Köstinger erinnert auf den ersten Blick nichts an Maggie Thatcher. Die Hörer des Bayerischen Rundfunks jedoch konnten unlängst den Eindruck gewinnen, als versuchte sich die österreichische Tourismusministerin, wenngleich abgeschwächt durch den milderen österreichischen Akzent, in der Rolle der Iron Lady: "Wir lassen uns sicher nicht von einem anderen Land vorschreiben, wann wir was öffnen!"

Zuvor war aus dem Ausland Kritik an der hierzulande geplanten, weihnachtlichen Skipisten-Öffnung gekommen. Was Köstinger mit der Ansage quittierte: Erstens sei Österreich ...