Zentral oder regional - Wie kocht das Bundesheer?

Bundesheer versucht den Spagat zwischen Zentralküchen-Konzept und autarken Kasernen.

"Cook & Chill" - nach diesem Zauberwort organisierte das Bundesheer im Jahr 2006 die Truppenverpflegung neu: In wenigen Zentralküchen wurden für das gesamte Bundesheer die Speisen zubereitet. Dann wurden die Mahlzeiten schockgefroren, verpackt und in die einzelnen Kasernen transportiert, wo man sie in sogenannten Finalisierungsküchen wieder auftaute, eventuell verfeinerte und schließlich ausgab.

Als Grund für dieses Konzept nannte man damals Einsparungen, die durch die Zentralisierung möglich würden. Die Kaserne in Tamsweg wurde beispielsweise aus dem 130 Kilometer entfernten ...