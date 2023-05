Zentralmatura begann mit Latein- und Griechischklausuren

Mit den Klausuren in Latein und Griechisch hat am Dienstag die heurige Zentralmatura begonnen. Probleme wurden dabei laut Bildungsministerium keine rückgemeldet. Zum "Aufwärmen" standen dabei zwei kleinere Fächer am Programm - in Latein planten rund 2.100 Schülerinnen und Schüler einen Antritt, in Griechisch gar nur 14. Für den Großteil der rund 42.000 Maturanten an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) geht es erst am Mittwoch mit den Klausuren in Mathematik los.

Die Reifeprüfung läuft heuer wieder größtenteils wie vor der Corona-Pandemie ab. Erleichterungen wie die um eine Stunde verlängerte Arbeitszeit, die Einführung von Ersatzterminen bei krankheitsbedingter Verhinderung oder die mögliche Kürzung von Themenbereichen bei der mündlichen Prüfung fallen heuer weg. Das hat im Vorfeld zu Unmut bei einigen Schülervertretern und einem Offenen Brief am Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) geführt. Die Bundesschülervertretung hat diesen allerdings nicht unterstützt - im Gegensatz zu SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler, die in einer Aussendung für ein Weiterführen der bisherigen Matura-Erleichterungen eintrat.

Die für viele Maturantinnen und Maturanten wichtigste Corona-Änderung wurde allerdings ohnehin beibehalten. Die Jahresnote der Abschlussklasse wird gleichberechtigt mit der Klausur- bzw. Prüfungsnote in die Maturanote einberechnet. Steht man dann zwischen zwei Noten, "sticht" die Klausur- bzw. Prüfungsnote.

Voraussetzung für diese Einberechnung ist bei der schriftlichen Matura, dass ein sogenannter "Schwellenwert" erreicht wird: Das sind in den meisten Fächern 30 Prozent der möglichen Punkte. Scheitert man daran, gibt es automatisch einen Fünfer als Maturanote (unabhängig von der Jahresnote). Bei der mündlichen Matura gibt es keinen solchen Schwellenwert, nötig für die Einrechnung ist nur die "aktive Mitwirkung" an der Prüfung. Wer also mindestens einen Dreier im Zeugnis hat und den Schwellenwert erreicht bzw. mündlich aktiv mitwirkt, kann nicht durchfallen.

In den vergangenen Jahren haben die gelockerten Matura-Regeln (2019/20 und 2020/21 war unter anderem die mündliche Matura nur freiwillig) zu deutlich mehr Antritten und besseren Noten geführt, zeigen Daten der Statistik Austria. In den Vor-Corona-Jahren traten im Regelfall meist zwischen 37.000 und 38.000 Personen zum Haupttermin der Matura an. 2021 waren es dann plötzlich mehr als 40.000, 2022 rund 39.000, heißt es in einer Anfragebeantwortung der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Damals gab es zusätzlich noch gelockerte Sitzenbleib-Regelungen.

In den Jahren 2017 bis 2019 schafften jeweils rund 85 bis 86 Prozent der zum Haupttermin angetretenen Schülerinnen und Schüler die Reifeprüfung. In den ersten beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 schnellte diese Quote auf rund 94 bzw. 93 Prozent hinauf, 2022 waren es mit knapp 91 Prozent dann wieder etwas weniger - vermutlich auch, weil einige der Erleichterungen schon damals weggefallen sind.

In Sachen Durchfallen am ernstesten wird es vermutlich gleich morgen: Dann steht mit Mathematik jenes Fach am Programm, in dem traditionell die meisten Prüfungskandidatinnen und -kandidaten scheitern. Am Donnerstag ist wegen des Landesfeiertags in Oberösterreich Matura-Pause. Am 5. Mai folgen dann die Deutsch-Klausuren - in diesem Fach müssen alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend antreten (wobei es an HTL eine Spezialregelung gibt, die auch nur eine mündliche Deutsch-Matura erlaubt). Nach dem Wochenende wird die schriftliche Matura am 8. Mai mit Spanisch bzw. der Minderheitensprachen Ungarisch, Slowenisch und Kroatisch fortgesetzt. Am 9. Mai folgt Englisch, am 10. Mai Französisch, abgeschlossen wird am 11. Mai mit Italienisch.

(S E R V I C E - Die Maturaaufgaben sind unter https://www.matura.gv.at/downloads abrufbar)