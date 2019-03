Zentralmatura soll 2020 am 5. Mai starten

Die Zentralmatura 2020 soll am 5. Mai mit den Mathematik-Klausuren starten. Diesen Zeitplan hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zur Begutachtung ausgesandt. Auf die Mathe-Maturasollen am 6. Mai die schriftliche Deutsch-Reifeprüfung und am 7. Mai die Englisch-Klausuren folgen. Am 8. Mai steht die Französisch-Zentralmatura am Programm, am 11. Spanisch sowie die Minderheitensprachen.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Termine für 2020 und 2021 sind avisiert