Zeuge im Grasser-Prozess kann sich nicht gut erinnern

Am 134. Tag im Grasser-Prozess ist am Mittwoch ein ehemaliger Mitarbeiter des angeklagten Lobbyisten Peter Hochegger als Zeuge geladen. Er hat nach Eigenaussagen primär Verwaltungsaufgaben in der PR-Agentur Hochegger.Com und für dessen Firma Valora AG erledigt und lediglich auf Anweisung von Hochegger Arbeiten durchgeführt.

SN/APA/HANS PUNZ / APA- POOL Die Herren Hochegger, Meischberger, Ainedter und Grasser