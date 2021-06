Zeugenschwund prägt letzte reguläre U-Ausschuss-Woche

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet am Mittwoch in seine letzte reguläre Woche. Diese ist von einem regelrechten Zeugenschwund geprägt. So ist die einzige Auskunftsperson am ersten Tag Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Tags darauf wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wieder befragt. Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat sich wegen eines Bootsunglücks in Kroatien entschuldigen lassen. Er könnte am 15. Juli, einem Ersatztag, aussagen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR U-Ausschuss startet morgen in letzte reguläre Woche