Zunahme Untauglicher auch Problem für Rettungsdienste

Die Zunahme an untauglichen Männern ist auch ein zunehmendes Problem für die Rettungsdienste. So klagte der Arbeiter-Samariter-Bund am Dienstag, dass ein Viertel der Stellungspflichtigen für den Zivildienst nicht geeignet sei. "Wenn es nicht rasch zu einschneidenden Änderungen kommt, wird das Rettungswesen in Österreich gegen die Wand gefahren", warnte Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller.

Viertel der Stellungspflichtigen für Zivildienst nicht geeignet