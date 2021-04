Zur Angelobung mit Turnschuhen - das ist ein Statement

"Oben ohne" in der Hofburg kennen wir ja schon, Sneakers bei der Angelobung eines österreichischen Ministers sind eine Premiere.

Im schwarzen Anzug, mit weißem Hemd ohne Krawatte und mit hellen Turnschuhen ließ sich der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein angeloben. Das hat es noch nie gegeben bei einem österreichischen Minister. Von der Etikette ist das auf edlem Parkett in der Wiener Hofburg ein Stilbruch, aber daran stoßen werden sich wohl die wenigsten. Denn modisch sind Anzug und Sneakers en vogue - die Haute Couture macht es vor, die Männerwelt nach.

Sportlich kommt der Neue damit bei diesem offiziellen Anlass dennoch daher. Es ist davon auszugehen, dass er sich sein Outfit überlegt hat, denn auch wenn er quasi über Nacht Gesundheitsminister geworden ist, zum Kaufen von schwarzen Lederschuhen hätte der Mittvierziger schon noch Zeit gehabt.

Der Neo-Politiker setzt also ein Statement. Er will es offenbar anders machen als andere (vor ihm). Er zeigt, dass er sich so wohlfühlt. Und er zeigt, dass er da mit (vielleicht schon überkommenen) Regeln brechen will. Seine erste Botschaft nach der Angelobung war denn auch, er wolle jetzt zu arbeiten beginnen. Und bequemes Schuhwerk ist da ja nicht hinderlich.

Außerdem ist er ja nicht der erste Politiker, der mit Turnschuhen zur Vereidigung erschien: Der deutsche Grüne Joschka Fischer hatte in den 1980ern diesbezüglich für Schlagzeilen gesorgt. Allerdings hinkt der Vergleich, denn Fischers Outfit damals hatte schlampig gewirkt.

Geschmäcker sind verschieden, ein wenig frischer Wind in der Hofburg schadet nicht. Künftig werden also Hemd ohne Krawatte und Turnschuhe dort noch häufiger zu sehen sein. Vielleicht tanzt das nächste Mal auch eine Ministerin mit chicen Turnschuhen an?

Die Etikette ändert sich, das Outfit ist vor allem eine persönliche Entscheidung. Und vor allem eine Nebensache, denn die Politik ist kein Laufsteg!