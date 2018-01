Zur Westachse kommt nun die Ostachse

Standpunkt SN

ANDREAS KOLLER

Irgendwie war das, was da am Samstag in der Messe Wien in Gestalt eines SPÖ-Landesparteitags über die Bretter ging, sinnbildlich für die letzten Amtsjahre des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl. Der Rathauspatriarch hatte jahrelang tatenlos zugesehen, wie seine sämtlichen Kronprinzessinnen und logischen Nachfolgekandidaten sich und einander in lähmenden Richtungsstreitereien zermürbten. Und am Ende, am Tag seines Abschieds als Parteichef, konnte er nicht einmal durchsetzen, dass sein aus akuter Personalnot geborener Wunschkandidat Andreas Schieder das Nachfolgerennen machte. Wahrscheinlich glaubte Häupl nicht einmal selbst daran, dass der nüchterne Parlaments-Klubchef eine Idealbesetzung für das Wiener Rathaus sein würde. Es ging lediglich darum, Michael Ludwig zu verhindern.