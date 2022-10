Zusätzliche 700 Mio. Euro zur Kriminalitätsbekämpfung

4,7 Mrd. Euro macht im kommenden Jahr das Budget des Innenministeriums aus - um 700 Mio. mehr als im heurigen Jahr. Mit den zusätzlichen Mitteln will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) den Kampf gegen die Schlepperei und illegale Migration, gegen Terrorismus und jede Form von Extremismus sowie gegen Cybercrime vorantreiben, wie er am Montag in einer Pressekonferenz in der Meidlinger Kaserne in Wien ankündigte.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Karner freut sich über Rekordbudget