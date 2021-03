Zwei Eurofighter-Anklagen

In der Causa Eurofighter gibt es nun zwei Anklagen wegen Untreue und falscher Beweisaussage. Das geht aus einem Pressestatement der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hervor, über das zunächst das "profil" berichtet hat. In der Angelegenheit geht es um eine Lobby-Firma namens City Chambers, die für die Eurofighter-Anbieter in Österreich tätig gewesen sein will.

SN/APA/ROBERT JAEGER Kein Treffen mit Lüssel und co.