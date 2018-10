Zwei Parteien, die den Staat umbauen möchten

Die ÖVP ging ein großes Risiko ein, als sie sich für ihr Vorhaben, den Staat umzubauen, ausgerechnet die FPÖ als Partnerin anlachte.

Immer mehr verdichten sich Hinweise, dass der vorgebliche Skandal im BVT vom blauen Innenministerium maßlos aufgebauscht wurde, um dort eine Razzia zu inszenieren und missliebige schwarze Beamte loszuwerden. Immer mehr verdichten sich Hinweise, dass der Innenminister mit dieser Brachialvorgangsweise den Verfassungsbogen überspannt haben könnte. Immer mehr verdichten sich Hinweise, dass die Angelegenheit zur ersten wirklichen Belastung für die bisher wie am Schnürchen funktionierende schwarzblaue Koalition werden könnte.

ÖVP-Sicherheitssprecher Werner Amon drohte dem FPÖ-Innenminister kürzlich im Parlament durch die Blume mit Vertrauensentzug. Der FPÖ-Vizekanzler revanchiert sich, indem er Amon in den angeblichen BVT-Skandal zu ziehen versucht. Der Kanzler schweigt. Die Koalition wird an der Angelegenheit nicht zerbrechen. Doch die ÖVP ging ein großes Risiko ein, als sie sich für ihr Vorhaben, den Staat umzubauen, ausgerechnet die FPÖ als Partnerin anlachte. Eine Partei also, die den Staat auch umbauen möchte, aber ein wenig anders, als man sich das ausmalen mag.