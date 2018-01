Zwei Todesfälle in Präsident Van der Bellens Familie

Brigitte Van der Bellen (74), die frühere Ehefrau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ist in der Nacht auf Montag nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Van der Bellen war mit seiner ersten Frau freundschaftlich verbunden und begleitete sie gemeinsam mit den beiden Söhnen Nicolai und Florian bis in ihre letzten Stunden, teilte die Präsidentschaftskanzlei in einer Aussendung mit.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Van der Bellen trauert um seine Ex-Frau