Zwei weitere Männer nach Anschlag in Wien in U-Haft

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien mit vier Toten hat das Landesgericht für Strafsachen am Sonntag über zwei weitere Männer die U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecherin Christian Salzborn der APA mit. Es handelt sich um Verdächtige im Alter von 21 und 23 Jahren, die dem Umfeld des Attentäters angehört haben dürften. Damit befinden sich inzwischen zehn Männer im Alter von 16 bis 24 Jahren in U-Haft.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Vier Menschen starben beim Anschlag in Wien