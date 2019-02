Zweite Bieterrunde Thema im Grasser-Prozess

Am 79. Tag im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere hat am Mittwoch ein Zeuge ausgesagt, dass es für den Beschluss einer zweiten Bieterrunde für den Verkauf der Bundeswohnungen formal keine Kommissionssitzung gab. Bereits am Dienstag hatten Zeugen vermeldet, dass es zwar ein Treffen gab, aber keinen formalen Beschluss.

/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER / Richterin Marion Hohenecker bleibt bei der Befragung hartnäckig