Zweite Nationalratspräsidentin Bures an Corona erkrankt

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) ist mit Corona infiziert. Das gab ihr Büro am Mittwoch bekannt. Bures war vor ihrer positiven Testung bereits seit Wochenbeginn in Heimquarantäne, da eine Person, zu der sie am Samstag "kurzen Kontakt" hatte, an Covid-19 erkrankt war. Treffen mit dem SPÖ-Klub oder dem Nationalratspräsidium gab es daher nicht.

