Zweiter Corona-Lockdown: Regierung prüft nächtliche Ausgangssperre bis 6 Uhr früh

Eine radikale Maßnahme, die das Privatleben der Bürger betrifft: Österreichs Bundesregierung denkt über eine Ausgangssperre nach, die von 20 Uhr bis 6 Uhr früh gelten soll. Das zeigt ein Entwurf der Lockdown-Verordnung.

Es könnte eine Maßnahme sein, um vor allem private Zusammenkünfte zu verhindern, bei denen es laut türkis-grüner Regierung zuletzt zu immer mehr Infektionen gekommen ist: eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und sechs Uhr. In dieser Zeit dürfte man die Wohnung nicht verlassen.

Offiziell bestätigen will das in der Regierung noch niemand. Doch die Hinweise, dass eine solche radikale Maßnahme kommen könnte, verdichten sich.

Erster Entwurf zur Ausgangssperre

Laut einem ersten Entwurf der neuen Verordnung zum "Lockdown-Light", der den SN vorliegt, ist "zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 das Verlassen des privaten Wohnbereichs und das Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr des folgenden Tages nur zu folgenden Zwecken zulässig:

1. Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,

2. Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten,

3. Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens,

4. berufliche Zwecke, sofern dies erforderlich ist, und

5. Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung."

SN/screenshot Der Entwurf der Verordnung. Ob sie auch so kommt, wird derzeit verhandelt.

Der Entwurf, der am Donnerstag um 23 Uhr erstellt wurde, ist freilich noch nicht in trockenen Tüchern. Aus Bundesländern und Regierungskreisen ist zu hören, dass über die drastische Maßnahme noch heftig diskutiert wird.

Eine generelle Ausgangssperre wie im Frühjahr kann gemäß der neuen gesetzlichen Regelung nur erlassen werden, wenn ein Zusammenbruch der medizinischen Versorgung droht. Wann es mit den Einschränkungen losgeht, ist freilich ebenfalls noch unklar. Da einzelne Punkte wie die nächtliche Ausgangsbeschränkung die Zustimmung des Hauptausschusses brauchen, könnte es sein, dass die Maßnahmen erst Mitte der Woche, vermutlich am Mittwoch, und nicht schon am Montag in Kraft treten. Unbedingt warten muss die Regierung nicht, denn den parlamentarischen Segen kann sich die Koalition auch rückwirkend holen.

Fest steht, dass die Opposition bereits schäumt. Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker sieht keine Verhältnismäßigkeit: "Von einem weichen oder sanften Lockdown kann keine Rede sein. Die restriktive Ausgangssperre von 20 Uhr bis sechs Uhr bewirkt eine Generalhaft für alle Österreicher mit Tagesfreigang", sagt er auf SN-Anfrage.

SN/apa Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker.

"Es wird in alle möglichen Grundfreiheiten eingegriffen: Versammlungsfreiheit, Erwerbsfreiheit u. v. m. Aber Gottesdienste von Religionsgemeinschaften sind von allem ausgenommen, was andere Veranstaltungen an Einschränkungen erfahren. Dabei wissen wir, dass Zusammenkünfte größerer Personenzahlen und Gesang besonders problematisch sind, noch dazu in Kombination." FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl spricht von "Freiheitsberaubung".

Infektionszahlen steigen rasant

Am Freitag wurden in Österreich 5627 Neuinfektionen gemeldet - so viele wie noch nie seit Beginn der Coronakrise im Spätwinter dieses Jahres. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte noch am Donnerstag gesagt, dass das heimische Gesundheitssystem ab einem Wert von 6000 täglichen Neuinfektionen zu überlasten drohe. Viel Spielraum bleibt also nicht mehr.

Beschränkungen, Lockerungen, Verschärfungen

Am 25. Februar 2020 wurden in Österreich die ersten Fälle an Covid-19 erkrankten Personen gemeldet, dann rollte die "erste Welle" über das Land. Die Folgen waren Lockdown, Wirtschaftseinbruch und die "neue Normalität". Nach Lockerungen ab April und Entspannung im Sommer stiegen die Infektionszahlen im Herbst wieder rapide an. Appelle an Eigenverantwortung, Kontakt-Tracing und regionale Maßnahme konnten die "zweite Welle" nicht verhindern. Jetzt ist ein "Lockdown light" nötig.

Was bisher geschah - Chronologie der Maßnahmen