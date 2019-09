Der kleine Wahlhelfer

Die Wahlprogramme zur Nationalratswahl 2019 im Überblick. Hier finden Sie die wichtigsten Themen und die Positionen der Parteien.

Neben Debatten über Parteispenden und die Ibiza-Affäre gibt es auch Sachthemen im aktuellen Wahlkampf. Am 29.September werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden, in welche Richtung sich Österreich weiter entwickeln soll. Etwa in der Diskussion über das richtige Mittel gegen die Klimakrise, die besten Konzepte für ein nachhaltiges Pflegesystem oder die besten Rezepte gegen die Wohnungsnot.

Auch die Frage, wie das Bildungssystem fit gemacht werden soll treibt die Wählerinnen und Wähler um. Was die Parteien zu diesen Wahlkampfthemen sagen: