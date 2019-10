Die Wahlschlappe der SPÖ hat eine Mutter, viele Väter und eine ganze Reihe tiefreichender Ursachen.

Nationalratswahl 2019 - Wahl des Parlaments in Österreich

Nationalratswahl 2019 - Wahl des Parlaments in Österreich Andreas Koller

Die Richtung stimmt!", rief SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner der schütteren Menge im SPÖ-Festzelt an jenem Wahlabend zu, an dem die Richtung keineswegs stimmte, weil nämlich alle Richtungspfeile nach unten wiesen: Nie wählten weniger Menschen die SPÖ wie am vergangenen Sonntag. Nie ...