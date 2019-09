Dritter Wahlsieger: Neos jubeln über das Ergebnis in Salzburg

Neos holen 7,9 Prozent im Bundesland Salzburg und liegen damit genau im Bundestrend.

9,1 Prozent erreichte die junge Partei in der Landeshauptstadt, der Grundstock für das Plaus von 2,2 Prozentpunkten im Bundesland Salzburg. Mit Andrea Klambauer stellen die Neos auch ein Mitglied der Landesregierung. Die Landesrätin bejubelte das Ergebnis: "Wir freuen uns sehr. Es ist das beste Ergebnis von NEOS und einer liberalen Partei jemals in Österreich und in Salzburg. Wir konnten mit unserer Politik sowohl auf Bundes-, als auch auf Landesebene deutlich mehr Wählerinnen und Wähler überzeugen."

Quelle: SN