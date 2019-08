Elefantengeräusche bei ORF-"Sommergespräch" waren ein Werbegag

Beim ORF-Sommerinterview mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war gleich mehrfach ein Elefantentröten zu hören. Doch woher kamen die Geräusche? Ein Wiener Unternehmen steckt dahinter. Und es war nicht ihr erster Versuch, auf diese Weise aufzufallen.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner schildert im ORF-"Sommergespräch", dass ihre Partei bei der Nationalratswahl die Nummer eins werden will, sie wird mit innerparteilichen Problemen konfrontiert, sie stellt eine "Milliardärssteuer" in Aussicht. Und doch diskutiert nahezu jeder - zumindest auf Twitter - nur über ein Randthema: Wieso waren zu Anfang des Gesprächs immer wieder Elefantengeräusche zu hören? Die Spekulationen reichten von einer politischen Störaktion bis hin zu Tierschreie aus Schönbrunn. Letztere Variante wurde auch von mehreren heimischen Tageszeitungen als wahrscheinlichste skizziert. Doch die Auflösung ist eine andere: Hinter der Aktion steht das Wiener Unternehmen Kambaku. "Ja, das waren wir", bestätigt Firmengründer Alexander Wacker im SN-Gespräch. Es sei eine Werbeaktion für den hauseigenen Energydrink gewesen, einen sogenannten Power Kakao.

Um die Geräusche einzuspielen, sei man mit einer "sehr großen Box im Auto" an das Gelände, in dem die "Sommergespräche" aufgenommen werden, herangefahren. Der PR-Gag wurde in einem Werbespot heute Morgen auf Ö3, in der ebenfalls ein Elefantenschrei zu hören war, weitergetragen.

Wacker betont ausdrücklich, dass es keinen politischen Hintergrund gegeben habe. Auch mit der Person Rendi-Wagner habe der Scherz nichts zu tun. "Wir haben es bereits die Woche zuvor probiert (beim Gespräch mit FPÖ-Spitzenkandidaten Norbert Hofer, Anm.). Da hat es aber nicht funktioniert, da die Box zu klein war."

Die Rückmeldungen zu der Werbeaktion seien sehr unterschiedlich gewesen, es habe ebenso Kritik gegeben. "Im Grunde war der Tenor aber okay", sagt Wacker. Dennoch will er die Aktion nicht wiederholen. "Ich finde, einmal reicht. Dafür werden wir uns sicher was anderes Lustiges einfallen lassen."