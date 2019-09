Gefälschte E-Mails? Sinistre Telefonate? Kanzlerkandidat(inn)en sollten sich nicht allzu tief in die Tiefen des Parteienzanks begeben.



Kollers Klartext SN

Was ist eigentlich aus den guten alten Parteisekretären geworden? Es ist nämlich so: Die oft gehörte Behauptung, dass die Politik heutzutage viel schmutziger, brutaler und untergriffiger sei als zu früheren Zeiten, ist eklatant unwahr. Die Politik war immer schon so. ...