Frauen - die unsichtbare Mehrheit im Wahlkampf

Obwohl Frauen die Mehrheit der Wähler in Österreich ausmachen, sucht man Frauenpolitik im aktuellen Wahlkampf vergeblich. Die Politologinnen Sarah Dingler und Lore Hayek sind sich einig: Mangelnde Präsenz von Frauen in der Politik bedeutet auch weniger Frauenthemen auf der politischen Agenda. Doch was sind überhaupt "Frauenthemen" und welche Parteien kommen bei den Wählerinnen an?

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Frauen haben die Mehrheit bei den Wählerstimmen - inhaltlich vermissen Politologen jedoch frauenspezifische Themen.