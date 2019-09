Grüne bejubeln "historischen Abend"

Mit frenetischem Jubel ist Spitzenkandidat Werner Kogler am Sonntagabend in der Wahlzentrale der Grünen im Wiener "Metropol" empfangen worden. Zu den Klängen von "Don't Stop Me Now" und "Lovely Day" zog er in den knallvollen Saal ein. Dort sprach er von einem "Sunday for Future". In Richtung ÖVP zeigte er sich nicht konziliant sondern höhnte über die "Sektenmitglieder des Kanzlerdarstellers".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Jubel bei den Grünen im "Metropol"