Grünes Comeback: Astrid Rössler zieht in den Nationalrat ein

11,5 Prozent der Stimmen im Bundesland Salzburg gingen an die Grünen. Landessprecher Heinrich Schellhorn gratuliert seiner Vorgängerin Astrid Rössler.

Über ein Plus von 7,5 Prozentpunkten dürfen die Grünen im Bundesland Salzburg jubeln. Mit 11,5 Prozent liegt die Öko-Partei knapp hinter dem Bundesergebnis (13,5 Prozent).

"Das fulminante Grüne Comeback ist ein klares Signal: Die Menschen wollen beim Klimaschutzpolitik endlich Taten und nicht mehr nur salbungsvolle Worte hören." Mit diesen Worten kommentierte Salzburgs Landessprecher LHStv. Heinrich Schellhorn das Ergebnis. Eine Gratulation richtete er an Salzburgs Spitzenkandidatin, seine Vorgängerin in den Funktionen als Landeshauptmann-Stellvertreter und Landessprecherin: "Astrid Rössler steht wie kaum eine andere Politikerin für den Schutz von Umwelt und Natur. Mit ihr schickt Salzburg seine stärkste und glaubwürdige Stimme für den Klimaschutz nach Wien", so Schellhorn.

Nach dem Rausflug mit einem derart sensationellen Ergebnis wieder in den Nationalrat einzuziehen, "damit haben die Grünen Geschichte geschrieben", erklärte Schellhorn.

Für Schellhorn ist dieses Wahlergebnis jedenfalls auch eine Stärkung für den Klimaschutz: "Jede Stimme für die Grünen ist eine Stimme zur Rettung des Klimas. Wer immer der nächsten Regierung angehört, wird diese Stimmen nicht mehr länger ignorieren können."



Quelle: SN