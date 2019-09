Beim traditionellen Rupertitreffen der Salzburger ÖVP drehte sich alles um die bevorstehende Nationalratswahl am Sonntag.

Fünf Tage vor der Nationalratswahl am Sonntag hat die Salzburger Volkspartei am Dienstagabend ihr Rupertitreffen im Stieglkeller in der Salzburger Altstadt abgehalten. Was für die bayerische CSU der politische Aschermittwoch ist, ist für die "Schwarzen" im Bundesland Salzburg das Rupertitreffen ...