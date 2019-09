Die Liste Jetzt will den voraussichtlichen Wahlerfolg der ÖVP durch ein Verfassungsgesetz aushebeln. Ein solcher Taschenspielertrick würde die Demokratie untergraben.

Nationalratswahl 2019 - Wahl des Parlaments in Österreich

Nationalratswahl 2019 - Wahl des Parlaments in Österreich Andreas Koller

Die Liste Jetzt hat eine Idee: Sie will die Bundesverfassung dahingehend ändern, dass Bundeskanzler und Minister, die vom Nationalrat per Misstrauensvotum abgesetzt wurden, gleichzeitig mit dem Amtsverlust auch ein Rückkehrverbot in die Bundesregierung aufgebrummt bekommen. Ein entsprechender Antrag, wünscht die ...