SPÖ-Chefin Rendi-Wagner will doch mit Kurz reden. Auch die anderen Parteien bereiten sich auf den Poker der Regierungsbildung vor. Sebastian Kurz nennt seine "Lieblingsvariante".

Deutlich zurückhaltender als zuletzt äußerte sich SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" über ihren Kontrahenten Sebastian Kurz. Hatte sie den ÖVP-Spitzenkandidaten in der Vorwoche noch scharf attackiert, berichtete sie am Sonntag von einem korrekten Verhältnis zu Kurz: "Man ...