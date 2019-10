Kogler hat vorerst freie Hand

Kommt es zu türkis-grünen Sondierungsgesprächen, kann sich der Grünen-Chef sein Verhandlungsteam nach Gutdünken zusammenstellen. Das ist keine Selbstverständlichkeit.

Eben noch im emotionalen Wahlkampfmodus, jetzt um einen sachorientierten Ton bemüht: Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen, scheint es - jedenfalls nach außen hin - vorerst geschafft zu haben, den Schalter umzulegen. Und auch parteiintern wurde offenbar ein Schalter umgelegt: Wie Kogler am Mittwoch mitteilte, hat er in der Vorstandssitzung der Grünen am Dienstag freie Hand bekommen, sich das Team selbst zusammenzustellen, mit dem er - so es dazu kommt - in Sondierungsgespräche mit den Türkisen gehen wird.

Diese Vollmacht ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit in einer Bewegung wie die der Grünen. Interpretiert werden kann sie als Signal an die Türkisen, zu ernsthaften Sondierungsgesprächen bereit zu sein, ohne ständig Rücksprache mit der Basis halten zu müssen. Normalerweise wäre die Zusammenstellung des Sondierungsteams Sache des Erweiterten Bundesvorstands, der am Freitag in Wien tagt. Kogler: "Ich freue mich, dass ich freie Hand habe, werde aber natürlich den Konsens suchen."

Mit weiteren Informationen über das Vorstandstreffen wartete der Grünen-Chef nicht auf und ließ sich erwartungsgemäß auch nicht in die Karten blicken, welche Mitstreiterinnen und Mitstreiter er für sein Sondierungsteam im Sinn hat.

Jetzt warte er erst einmal die Einladung von ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu einem Vier-Augen-Gespräch ab. Er gehe davon aus, dass Kurz diese Vorgespräche zu möglichen Sondierungsverhandlungen kommende Woche aufnehmen werde. Kogler scherzend: "Wenn er nicht anruft, ruf ich ihn an." Die Handynummern haben K & K schon vor Längerem ausgetauscht und seither, so Kogler, auch schon ein paar Mal telefoniert. Auch getroffen habe man sich schon einmal: "Im Sommer."

Sondierungsgespräche, bei denen Sinn oder Unsinn von Koalitionsverhandlungen ausgelotet werden, hält Kogler nach zwei Jahren Türkis-Blau für wichtiger denn je. Zeigten sich dabei "schon 27 Sollbruchstellen", seien Koalitionsverhandlungen wohl aussichtslos.

Prinzipiell gab sich Kogler aber zuversichtlich, dass trotz "großer Unterschiede" politisch "was geht". Drei Themen nannte er, die den Grünen ganz besonders wichtig sind. Als Bedingungen für Koalitionsverhandlungen wollte er sie nicht verstanden wissen, weil es dafür erstens noch "viel zu früh" sei und zweitens nun auch im Parlament vieles angegangen werden könnte.

Gewünscht wird von den Grünen, die sich, wie es Kogler ausdrückte, "als verlängerter Arm und als Spielbein" von Greta Thunbergs "Fridays for Future"-Bewegung im österreichischen Parlament sehen, an allererster Stelle ein Klimaschutzplan, "der diesen Namen auch verdient". Das sei auch eine Riesenchance für die Wirtschaft. Gewünscht wird das Zurückdrängen der Kinderarmut (sprich: Entschärfungen bei der türkis-blauen Sozialhilfe). Und gewünscht wird ein Transparenzpaket (Stichworte Parteienfinanzierung und Korruptionsbekämpfung). Was Letztgenanntes betrifft, will Kogler sofort mit Experten Vorschläge erarbeiten und unmittelbar nach der Konstituierung des Nationalrats eine erste parlamentarische Initiative starten. Dafür werde er mit allen Parteien - außer der FPÖ - das Gespräch suchen. "Und da wird man sehen, ob die Nagelprobe bestanden wird." Fraglos müsse Österreich "raus aus der Schmuddelecke".

Was das Thema Migration betrifft, erklärte Kogler, auch die Grünen seien für den EU-Außengrenzschutz. Was das Thema Asyl betrifft, seien die Menschenrechts- und die Flüchtlingskonvention einzuhalten. Andernfalls sollten "manche ÖVP-Politiker am Sonntag einen großen Bogen um die Kirche machen". Mehr Hilfe aus Österreich würde sich der Grünen-Chef für die großen Flüchtlingslager in und um Syrien wünschen.

Zur möglichen Dauer von Sondierungs- und Regierungsverhandlungen äußerte er sich nur insofern, als er die Beamtenregierung lobte. Auch wenn die Regierung Brigitte Bierlein im Advent noch im Amt sei, werde es gewiss ein schöner Advent, sagte Kogler.