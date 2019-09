Milliardenteure Gesetzesbeschlüsse vor Wahlen sollten verboten werden.

Er hat es also wieder getan. Wie schon in den vergangenen Wahlkämpfen hat der Nationalrat auch diesmal in einer Nacht der budgetären Unvernunft Beschlüsse gefasst, die den Staatshaushalt mit Milliarden belasten. Alle Beteuerungen, man werde sich diesmal mit kostspieligen Wahlzuckerln ...