Wer am Sonntag nicht in seinem Wahllokal wählen kann, aber seine Stimme dennoch abgeben will, muss sich beeilen. Besonders genau sein heißt es bei den Vorzugsstimmen.

Für Fragen rund um die Briefwahl gibt es eine Wahl-Hotline: 0800/202220.