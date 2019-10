Von Medien abgeschirmt traf sich am Dienstag der Parteivorstand der Grünen, um den Erfolg bei der Nationalratswahl und die dadurch entstandene Option einer Koalition mit der ÖVP auszuloten. Beraten wurde dem Vernehmen nach am Nachmittag und Abend. Über Ergebnisse will Bundessprecher Werner Kogler am Mittwoch um 10.30 Uhr in einer Pressekonferenz informieren - verfolgen Sie das Pressestatement hier im Livestream.

