Meinl-Reisinger glaubt an "kraftvolles" Ergebnis

Die NEOS haben am Freitagabend ihren Wahlkampf mit einer Veranstaltung am Wiener Platz der Menschenrechte beendet. "Wir haben noch 48 Stunden", rief Generalsekretär Nick Donig die Anhänger zu einem letzten Kraftakt beim Stimmenfang auf. "Ich weiß, dass das kraftvoll wird am Sonntag", zeigte sich Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger überzeugt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER NEOS-Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger