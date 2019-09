Nach Minus: Enttäuschung bei der Salzburger SPÖ

Bei der Nationalratswahl erreichte die ÖVP in der Landeshauptstadt Salzburg 36,8 Prozent und damit die relative Mehrheit. Die SPÖ kam auf 19,4 Prozent und konnte damit den zweiten Platz von der …

Politik

Das Land solle die Salzburg-AG-Fläche an der Autobahn in Liefering ankaufen und dort Wohnungen errichten. Dieser Vorschlag von Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer (Neos) sorgte am Freitag für Aufregung. Wie …